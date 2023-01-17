Белов Павел Несторович
Место рождения
Дата рождения13.07.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1900 ст.
Бракосочетание
05.02.1918
Жена: Белова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1931
Дочь: Дмитриева Анна Павловна
Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно