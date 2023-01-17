Белов Павел Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Павел Несторович

Белов Павел Несторович

avatar

Место рождения

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.07.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1900 ст.

Отец: Белов Несто(е)р Иванович

Мать: Белова Ольга (И)Ларионовна

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1918

Жена: Белова Анна Васильевна

Украинка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: Дмитриева Анна Павловна

Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна

Украинка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Павлович

Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close