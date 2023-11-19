Корвин-Кучинская Мария Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1982
Бракосочетание
08.08.2008
Рождение ребёнка
25.02.2009
Дочь: Студенты Софья Никитична
Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич
Рождение ребёнка
23.09.2010
Дочь: Студент Варвара Никитична
Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич
Рождение ребёнка
22.07.2013
Дочь: Студент Стефания Никитична
Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич
Рождение ребёнка
23.04.2017
Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич
Рождение ребёнка
01.10.2021
Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич