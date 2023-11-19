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Корвин-Кучинская Мария Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1982

Отец: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич

Мать: Корвин-Кучинская (Шантрукова) Елена Павловна

Бракосочетание
08.08.2008

Муж: Студент Никита Валерьевич

Рождение ребёнка
25.02.2009

Дочь: Студенты Софья Никитична

Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич

Рождение ребёнка
23.09.2010

Дочь: Студент Варвара Никитична

Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич

Рождение ребёнка
22.07.2013

Дочь: Студент Стефания Никитична

Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич

Рождение ребёнка
23.04.2017

Сын: Студент Савелий Никитич

Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич

Рождение ребёнка
01.10.2021

Сын: Студент Степан Никитич

Отец ребёнка: Студент Никита Валерьевич

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