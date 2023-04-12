Агапия Семенова
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чугунов Косьма Максимов
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя