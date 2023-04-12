Агапия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Семенова

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Косьма Максимов

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Косьма Максимов

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Косьма Максимов

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Тимофей Кузьмин

Отец ребёнка: Чугунов Косьма Максимов

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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