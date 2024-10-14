Никонович Вера Матвеевна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Никонович Вера Матвеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1843

умерла 06.11.1899

Супруги
Никонович Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Никонович Модест Викторович18.12.1863 г.р.
Никонович Сергей Викторович21.09.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деева (Никонович) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Никонович Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонович Василий Викторович

Отец ребёнка: Никонович Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонович Виктор Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1863

Сын: Никонович Модест Викторович

Отец ребёнка: Никонович Виктор Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1866

Сын: Никонович Сергей Викторович

Отец ребёнка: Никонович Виктор Иванович

Смерть
06.11.1899

Причина смерти: острый ревматизм

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