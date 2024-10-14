Никонович Вера Матвеевна
женский, родилась 1843
умерла 06.11.1899
Супруги
Никонович Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Никонович Модест Викторович18.12.1863 г.р.
Никонович Сергей Викторович21.09.1866 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деева (Никонович) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Никонович Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонович Василий Викторович
Отец ребёнка: Никонович Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1863
Сын: Никонович Модест Викторович
Отец ребёнка: Никонович Виктор Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1866
Сын: Никонович Сергей Викторович
Отец ребёнка: Никонович Виктор Иванович
Смерть
06.11.1899