Барашков Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барашков Егор Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барашков Владимир Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барашков Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова Саргылана Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Наталия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьячковская Айталина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно