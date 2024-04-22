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Изот Михеевич

Место рождения

Бобровец, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Михей

Мать: Меланья Корниловна

Бобровец, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена Изотовна

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Бобровец, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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