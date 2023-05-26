Лодейщикова Евдокия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейщикова Евдокия Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1780 по 1781 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодейщиков Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Лодейщиков Семён Леонтиев

Отец ребёнка: Лодейщиков Леонтий Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Сын: Лодейщиков Мартын Леонтиев

Отец ребёнка: Лодейщиков Леонтий Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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