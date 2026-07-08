Эрлангер АМАЛИЯ ФРАНЦЕВНА 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Эрлангер АМАЛИЯ ФРАНЦЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1838

умерла 1899

Супруги
Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ30.11.1835 г.р.
Дети
(Эрлангер) АМАЛИЯ (Александра) МАКСИМОВНА1872 г.р.
Эрлангер ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1860

Муж: Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Эрлангер) АМАЛИЯ (Александра) МАКСИМОВНА

Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
1876

Сын: Эрлангер ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ

Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ

Смерть
1899

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