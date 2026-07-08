Эрлангер АМАЛИЯ ФРАНЦЕВНА
женский, родилась 1838
умерла 1899
Супруги
Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ30.11.1835 г.р.
Дети
Эрлангер ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Эрлангер) АМАЛИЯ (Александра) МАКСИМОВНА
Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Эрлангер ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ
Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
Смерть
1899