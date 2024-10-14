Калинин Филип Иванович 1754 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Филип Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1754

умер Неизвестно

Отец
Калинин Иван ИвановичОколо 1728 г.р.
Мать
Калинина Агрипина Ивановна1728 г.р.
Супруги
Калинина Матрена Михайловна1754 г.р.
Дети
(Калинина) Анна Филиповна1778 г.р.
Калинин Алексей Филипович1779 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Калинин Иван Иванович

Мать: Калинина Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Калинина) Анна Филиповна

Мать ребёнка: Калинина Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Калинин Алексей Филипович

Мать ребёнка: Калинина Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Калинин Николай Филипович

Мать ребёнка: Калинина Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Калинина) Татьяна Филиповна

Мать ребёнка: Калинина Матрена Михайловна

Смерть
Неизвестно

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