Калинин Филип Иванович
мужской, родился 1754
умер Неизвестно
ОтецКалинин Иван ИвановичОколо 1728 г.р.
МатьКалинина Агрипина Ивановна1728 г.р.
Супруги
Калинина Матрена Михайловна1754 г.р.
Дети
(Калинина) Анна Филиповна1778 г.р.
Калинин Алексей Филипович1779 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Калинин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Калинина) Анна Филиповна
Мать ребёнка: Калинина Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Калинин Алексей Филипович
Мать ребёнка: Калинина Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Калинин Николай Филипович
Мать ребёнка: Калинина Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Калинина) Татьяна Филиповна
Мать ребёнка: Калинина Матрена Михайловна
Смерть
Неизвестно