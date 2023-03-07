Желнина Парасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Гликерия Кириллова
Отец ребёнка: Желнин Кирилл Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Параскева Кириллова
Отец ребёнка: Желнин Кирилл Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710