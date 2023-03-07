Луппов Агафоник Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Луппов Карп Сидоров
Мать: Луппова Васса Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1786
Дочь: Стародумова Матрона (Маремьяна) Агафонова
Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Луппов Федот (Феодот) Агафонов
Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анна Агафонова
Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марфа Агафонова
Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мельникова Домника Агафонова
Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Луппов Фока (Фотий) Агафонов
Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Настасья Агафонова
Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835