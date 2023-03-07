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Луппов Агафоник Карпов

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Место рождения

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Луппов Карп Сидоров

Мать: Луппова Васса Михайлова

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1786

Дочь: Стародумова Матрона (Маремьяна) Агафонова

Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Луппов Федот (Феодот) Агафонов

Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анна Агафонова

Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марфа Агафонова

Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мельникова Домника Агафонова

Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Луппов Аника Агафонов

Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Луппов Фока (Фотий) Агафонов

Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Настасья Агафонова

Мать ребёнка: Луппова Евдокия Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Евдокия Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835
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