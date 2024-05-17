Зуева Ольга Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зуева) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зуева) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зуева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович