Зуева Ольга Андриановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуева Ольга Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андриан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зуева) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зуева) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зуева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Михайла Протасович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Зуев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Зуев Михайла Протасович

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