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Мингазетдинов Артур Фанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1989

Отец: Мингазетдинов Фан Галимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.2015

Дочь: Мингазетдинова Самира Артуровна

Мать ребёнка: Мингазетдинова Екатерина Олеговна

Рождение ребёнка
31.12.2020

Дочь: Мингазетдинова Таира Артуровна

Мать ребёнка: Мингазетдинова Екатерина Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мингазетдинова Екатерина Олеговна

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