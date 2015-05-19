Мингазетдинов Артур Фанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1989
Отец: Мингазетдинов Фан Галимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.2015
Дочь: Мингазетдинова Самира Артуровна
Мать ребёнка: Мингазетдинова Екатерина Олеговна
Рождение ребёнка
31.12.2020
Дочь: Мингазетдинова Таира Артуровна
Мать ребёнка: Мингазетдинова Екатерина Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно