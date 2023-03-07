Карелин Андрей Никитин
Место рождения
Дата рождения14.08.1882 ст.
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1882 ст.
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
27.05.1921
Жена: Карелина Любовь Карповна
Рождение ребёнка
10.10.1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1940