Карелин Андрей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин Андрей Никитин

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Место рождения

Поломец, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.08.1882 ст.

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1899 г.р.

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1882 ст.

Отец: Корелин Никита Иванович

Мать: Корелина Гликирия Васильева

Поломец, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Карелин Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
27.05.1921

Жена: Карелина Любовь Карповна

Рождение ребёнка
10.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина Любовь Карповна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина Любовь Карповна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина Любовь Карповна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина Любовь Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина Любовь Карповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1940
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