Ладыгина (Легостаева) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1910
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1875 (1910): с Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Судьбодаровка, Ново-Богдановка, Александровка Поручители: Криволапов В, Семен Ладыгин, Легостаев НА, Филатов... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1913
Дочь: (Ладыгина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ладыгин Федор Григорьевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2039 (1913) Восприемники: Ладыгин Иван Максимович и девица Ладыгина Евфросиния Григорьевна
Место жительства
Около 1916
Рождение ребёнка
16.03.1916
Сын: Ладыгин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Ладыгин Федор Григорьевич
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (Космодамиановская церковь), Гавриловка (Димитриевская церковь), Добринка (Космодамиановская церковь), Ново-Бог... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1918
Дочь: (Ладыгина) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Ладыгин Федор Григорьевич
ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №16Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая цер... Показать все
Смерть
Неизвестно