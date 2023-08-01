Ладыгина (Легостаева) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Легостаева) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1910

Муж: Ладыгин Федор Григорьевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1875 (1910): с Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Судьбодаровка, Ново-Богдановка, Александровка Поручители: Криволапов В, Семен Ладыгин, Легостаев НА, Филатов... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1913

Дочь: (Ладыгина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ладыгин Федор Григорьевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2039 (1913) Восприемники: Ладыгин Иван Максимович и девица Ладыгина Евфросиния Григорьевна
Место жительства
Около 1916
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Ладыгин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Ладыгин Федор Григорьевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (Космодамиановская церковь), Гавриловка (Димитриевская церковь), Добринка (Космодамиановская церковь), Ново-Бог... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1918

Дочь: (Ладыгина) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Ладыгин Федор Григорьевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №16Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая цер... Показать все
Смерть
Неизвестно

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