Свирина (Рытова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1923
Отец: Рытов Сергей Алексеевич
Мать: Рытова Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свирин Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свирин Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно