Свирина (Рытова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина (Рытова) Анна Сергеевна

Место рождения

Горшково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.06.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1923

Отец: Рытов Сергей Алексеевич

Мать: Рытова Федосья Антоновна

Горшково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирин Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирин Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Анатолий Андреевич

Горшково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Горшково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

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