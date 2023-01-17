Киселев Аника Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Киселев Иван Матвеев
Мать: 1-я жена
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Домна Аникеева
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Аникеева
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Акулина Аникеева
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Смерть
Неизвестно