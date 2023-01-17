Киселев Аника Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Аника Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Киселев Иван Матвеев

Мать: 1-я жена

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Домна Аникеева

Мать ребёнка: Анисья

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Аникеева

Мать ребёнка: Анисья

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Акулина Аникеева

Мать ребёнка: Анисья

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
Неизвестно
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