Семковский Всеволод Викторович 07.04.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Семковский Всеволод Викторович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 07.04.1912

умер 10.09.1992, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Семковская Любовь БорисовнаНеизвестно г.р.
Отец
Семковский Виктор Карлович09.08.1869 г.р.
Супруги
Семковская (Кот) Ольга Степановна23.12.1915 г.р.
Дети
Семина (Долгушева) (Семковская) Ирина Всеволодовна18.06.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912

Отец: Семковский Виктор Карлович

Мать: Семковская Любовь Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семковская (Кот) Ольга Степановна

Рождение ребёнка
18.06.1940

Дочь: Семина (Долгушева) (Семковская) Ирина Всеволодовна

Мать ребёнка: Семковская (Кот) Ольга Степановна

Смерть
10.09.1992
Москва, город федерального значения Москва

Причина смерти: артериальная гипертензия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.