Семковский Всеволод Викторович
мужской, родился 07.04.1912
умер 10.09.1992, Москва, город федерального значения Москва
МатьСемковская Любовь БорисовнаНеизвестно г.р.
ОтецСемковский Виктор Карлович09.08.1869 г.р.
Супруги
Семковская (Кот) Ольга Степановна23.12.1915 г.р.
Дети
Семина (Долгушева) (Семковская) Ирина Всеволодовна18.06.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1940
Дочь: Семина (Долгушева) (Семковская) Ирина Всеволодовна
Мать ребёнка: Семковская (Кот) Ольга Степановна
Смерть
10.09.1992
Москва, город федерального значения Москва