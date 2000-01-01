Голошумов Матвей
Место рожденияНижнее-Чуево
Дата рождения18.11.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1814
Отец: Голошумов Константин
Мать: Голошумова Васса Зотовна
Нижнее-Чуево
Крестный Терентий Зенин
Бракосочетание
03.06.1842
с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Христорождественская церковь с. Нижнее Чуево, венчал священник Иоанн
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)
Рождение ребёнка
1849
Сын: Голошумов Абрам
Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)
Рождение ребёнка
1851
Сын: Голошумов Степан
Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)
Рождение ребёнка
1852
Сын: Голошумов Игнат
Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)
Рождение ребёнка
1857
Сын: Голошумов Владимир
Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Давыдова Марина
Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно