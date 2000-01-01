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Голошумов Матвей

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Место рождения

Нижнее-Чуево

Дата рождения

18.11.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1814

Отец: Голошумов Константин

Мать: Голошумова Васса Зотовна

Нижнее-Чуево
Крестный Терентий Зенин
Бракосочетание
03.06.1842

Жена: Голошумова Агафья (Вторая жена)

с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Христорождественская церковь с. Нижнее Чуево, венчал священник Иоанн
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Голошумов Абрам

Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)

Рождение ребёнка
1851

Сын: Голошумов Степан

Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)

Рождение ребёнка
1852

Сын: Голошумов Игнат

Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)

Рождение ребёнка
1857

Сын: Голошумов Владимир

Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Давыдова Марина

Мать ребёнка: Голошумова Агафья (Вторая жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голошумова Агафья (Вторая жена)

Смерть
Неизвестно
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