Остроухова (Кукса) Анжела Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1976
Отец: Кукса Алексей Александрович
Мать: Кукса Дина Павловна
Рождение ребёнка
16.02.1994
Сын: Остроухов Алексей Олегович
Отец ребёнка: Остроухов Олег Геннадьевич
Рождение ребёнка
25.12.2004
Дочь: Остроухова Яна Олеговна
Отец ребёнка: Остроухов Олег Геннадьевич