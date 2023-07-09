Остроухова (Кукса) Анжела Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстроухова (Кукса) Анжела Алексеевна

Остроухова (Кукса) Анжела Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1976

Отец: Кукса Алексей Александрович

Мать: Кукса Дина Павловна

Рождение ребёнка
16.02.1994

Сын: Остроухов Алексей Олегович

Отец ребёнка: Остроухов Олег Геннадьевич

Рождение ребёнка
25.12.2004

Дочь: Остроухова Яна Олеговна

Отец ребёнка: Остроухов Олег Геннадьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close