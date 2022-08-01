Полак Polak Николаус Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолак Polak Николаус Генрихович

Полак Polak Николаус Генрихович

avatar

Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1772

Дата смерти

20.10.1816

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Полак Polak Генрих

Мать: Полак Polak Анна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шехтель Schechtel Сузанна Николаусовна

Мать ребёнка: Полак Polak Елизавета Маттиасовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полак Polak Елизавета Маттиасовна

Среди выбывших в Шукк стоит Elisabeth, daughter of Mattias Rolheiser, married Nikolaus Polack from Kamenka (Km078?)
Смерть
20.10.1816
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
15 1816 44 10 20 Nicolaus Polack Kamenka
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close