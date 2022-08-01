Полак Polak Николаус Генрихович
Место рожденияКаменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1772
Дата смерти20.10.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Полак Polak Генрих
Мать: Полак Polak Анна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шехтель Schechtel Сузанна Николаусовна
Мать ребёнка: Полак Polak Елизавета Маттиасовна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Среди выбывших в Шукк стоит Elisabeth, daughter of Mattias Rolheiser, married Nikolaus Polack from Kamenka (Km078?)
Смерть
20.10.1816
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
15 1816 44 10 20 Nicolaus Polack Kamenka