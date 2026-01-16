Бецкий Игорь Николаевич 11.03.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Бецкий Игорь Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.03.1932, Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

умер 03.02.1992, город Каракас, Боливарианская Республика Венесуэла

Супруги
Бецкая (Врангель) Наталья ЛьвовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Бракосочетание
09.08.1963

Жена: Бецкая (Врангель) Наталья Львовна

город Монреаль, Квебек, Канада

Смерть
03.02.1992
город Каракас, Боливарианская Республика Венесуэла

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