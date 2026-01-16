Бецкий Игорь Николаевич
мужской, родился 11.03.1932, Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
умер 03.02.1992, город Каракас, Боливарианская Республика Венесуэла
Супруги
Бецкая (Врангель) Наталья ЛьвовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
09.08.1963
город Монреаль, Квебек, Канада
Смерть
03.02.1992
город Каракас, Боливарианская Республика Венесуэла