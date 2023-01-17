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Лысов Павел Сергеевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено ?.06.1850 ст.

Дата смерти

02.05.1918 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1850 ст.

Отец: Лысов Сергей Федорович

Мать: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1877 ст.

Сын: Лысов Трофим Павлович

Мать ребёнка: - Феодосия Сидоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.

Сын: Лысов Авраамий Павлович

Мать ребёнка: - Феодосия Сидоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Дочь: Лысова дочь Павловна

Мать ребёнка: - Феодосия Сидоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Сын: Лысов сын Павлович

Мать ребёнка: - Феодосия Сидоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.05.1918 ст.
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