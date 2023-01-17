Лысов Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.06.1850 ст.
Дата смерти02.05.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1850 ст.
Отец: Лысов Сергей Федорович
Мать: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1877 ст.
Мать ребёнка: - Феодосия Сидоровна
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.
Мать ребёнка: - Феодосия Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Дочь: Лысова дочь Павловна
Мать ребёнка: - Феодосия Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Сын: Лысов сын Павлович
Мать ребёнка: - Феодосия Сидоровна
Смерть
02.05.1918 ст.