Байлов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байлов Дмитрий

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1878

Жена: Байлова Прасковья Александровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Байлова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Байлова Прасковья Александровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Байлов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Байлова Прасковья Александровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Байлов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Байлова Прасковья Александровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1916
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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