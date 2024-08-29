Байлов Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Байлова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Байлова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Байлов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Байлова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Байлова Прасковья Александровна
Смерть
До 1916