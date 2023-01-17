Зылева Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти23.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1927
Дочь: Зылева Анна Мартемьяновна
Отец ребёнка: Зылев Мартемьян Иванович
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
23.10.1956
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан