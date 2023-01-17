Зылева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗылева Евдокия Степановна

Зылева Евдокия Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

23.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1927

Дочь: Зылева Анна Мартемьяновна

Отец ребёнка: Зылев Мартемьян Иванович

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
23.10.1956
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close