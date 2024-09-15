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Богомолов Александр Тимофеевич

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Киндинова (Богомолова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Богомолова Евдокия Мироновна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1890

Сын: Богомолов Павел Александрович

Мать ребёнка: Богомолова Евдокия Мироновна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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