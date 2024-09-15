Богомолов Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Киндинова (Богомолова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Богомолова Евдокия Мироновна
Рождение ребёнка
15.06.1890
Сын: Богомолов Павел Александрович
Мать ребёнка: Богомолова Евдокия Мироновна
Смерть
Неизвестно