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Широков Иев Естифеев

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Место рождения

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Широков Естифей (Естюнка) Елисеев

Мать: Широкова Зиновия

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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