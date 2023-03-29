Левкин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти13.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.10.1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место призыва Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 17 инженерно-саперная бригада
Смерть
13.02.1943
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург