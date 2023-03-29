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Левкин Иван Федорович

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

13.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
?.10.1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место призыва Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 17 инженерно-саперная бригада
Смерть
13.02.1943
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург

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