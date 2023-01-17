Воропаев Трофим Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаев Трофим Никитич

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Место рождения

Подхожее, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхожее, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1916

Дочь: Литвина Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Воропаева Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Воропаев Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Воропаева Агриппина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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