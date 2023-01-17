Воропаев Трофим Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1916
Дочь: Литвина Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Воропаева Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
20.09.1918
Сын: Воропаев Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Воропаева Агриппина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно