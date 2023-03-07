Бакулин Остафей (Останко) (Федоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Остафей (Останко) (Федоров)

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Место рождения

Лиховская

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

После 1692

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Бакулин Тренка (Федор) Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Бакулин Гавриил (Ганка) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Бакулин Козьма (Коземка) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1692
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