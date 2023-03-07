Бакулин Остафей (Останко) (Федоров)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиПосле 1692
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Отец: Бакулин Тренка (Федор) Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Бакулин Гавриил (Ганка) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Бакулин Козьма (Коземка) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1692