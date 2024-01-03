Горникова Агриппина Корниева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горникова) Дарья Семенова
Отец ребёнка: Горников Семён Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горников Семён Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1881
Дочь: (Горникова) Елизавета Семенова
Отец ребёнка: Горников Семён Павлов
Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно