Горникова Агриппина Корниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова Агриппина Корниева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горникова) Дарья Семенова

Отец ребёнка: Горников Семён Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горников Леонтий Семенов

Отец ребёнка: Горников Семён Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Семён Павлов

Рождение ребёнка
06.09.1881

Дочь: (Горникова) Елизавета Семенова

Отец ребёнка: Горников Семён Павлов

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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