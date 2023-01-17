Матрона Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1811 ст.
Дочь: Чепуркина Матрона Платоновна
Отец ребёнка: Платон Григорьевич
Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Григорьевич
Смерть
Неизвестно