Домбровский Юрий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домбровский Юрий Осипович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.05.1909

Дата смерти

29.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1909 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1936
Алматы, Казахстан
Место жительства
С 1955 по 1978
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.05.1978
Москва, город федерального значения Москва
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