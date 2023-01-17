Домбровский Юрий Осипович
Место рождения
Дата рождения12.05.1909
Дата смерти29.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909 по 1933
Место жительства
С 1933 по 1936
Алматы, Казахстан
Место жительства
С 1955 по 1978
Смерть
29.05.1978