Люльков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев
Рождение ребёнка
1921
Сын: Люльков Николай
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Люльков Константин
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно