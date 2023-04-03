Люльков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люльков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1860 и 1867 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Люльков Николай

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Люльков Константин

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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