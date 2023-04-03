Михаил Андреев
Место рождения
Дата рождения08.11.1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1745
Отец: Андрей Филатов
Мать: Екатерина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
10.09.1792
Сын: Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
03.06.1795
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно