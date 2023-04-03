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Михаил Андреев

Место рождения

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.11.1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1745

Отец: Андрей Филатов

Мать: Екатерина Дмитриева

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
10.09.1792

Сын: Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1795

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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