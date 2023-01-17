Травкин Иван Дементьевич
Место рожденияŽusiny
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Žusiny
Рождение ребёнка
28.02.1895
Дочь: Гвоздова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Травкина Евдокия Денисовна
Žusiny
Рождение ребёнка
01.01.1901
Мать ребёнка: Травкина Евдокия Денисовна
Žusiny
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Травкина Евдокия Денисовна
Рождение ребёнка
05.08.1913
Дочь: Гаврилова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Травкина Евдокия Денисовна
Žusiny
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Žusiny
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis