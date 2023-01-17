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Травкин Иван Дементьевич

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Место рождения

Žusiny

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Žusiny
Рождение ребёнка
28.02.1895

Дочь: Гвоздова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Травкина Евдокия Денисовна

Žusiny
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Травкин Никита Иванович

Мать ребёнка: Травкина Евдокия Денисовна

Žusiny
Рождение ребёнка
1903

Сын: Травкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Травкина Евдокия Денисовна

Рождение ребёнка
05.08.1913

Дочь: Гаврилова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Травкина Евдокия Денисовна

Žusiny
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Žusiny
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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