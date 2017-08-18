Кириллова Александра Гермоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1974
Дата смерти18.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1974
Отец: Кирилов Герман
Мать: Кириллова Рима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастухов Серго Юрьевич
Рождение ребёнка
04.07.2011
Сын: Кириллов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Пастухов Серго Юрьевич
Смерть
18.08.2017