Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1831

Дочь: Ксения\\Аксинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Решунов Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Филицапра\\Фили?

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Софья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Смерть
Неизвестно

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