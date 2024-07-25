Акулина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1831
Дочь: Ксения\\Аксинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Решунов Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Филицапра\\Фили?
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Софья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никитич
Смерть
Неизвестно