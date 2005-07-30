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Кашин Анатолий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1959

Дата смерти

30.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959

Отец: Кашин Филипп Васильевич

Мать: Южакова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: Кашин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Кашина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1982

Сын: Кашин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Кашина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Татьяна Михайловна

Смерть
30.07.2005
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