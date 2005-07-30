Кашин Анатолий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1959
Дата смерти30.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959
Отец: Кашин Филипп Васильевич
Мать: Южакова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: Кашин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Кашина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1982
Мать ребёнка: Кашина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2005