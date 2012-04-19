Кокорина (Еринова) Таисия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1950
Дата смерти19.04.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1950
Отец: Какой-То Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1973
Сын: Кокорин Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Кокорин Леонид Степанович
Рождение ребёнка
04.10.1979
Дочь: Бутакова (Кокорина) Алена Леонидовна
Отец ребёнка: Кокорин Леонид Степанович
Смерть
19.04.2012
Причина смерти: Инсульт