Кокорина (Еринова) Таисия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина (Еринова) Таисия Афанасьевна

Кокорина (Еринова) Таисия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1950

Дата смерти

19.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1950

Отец: Какой-То Афанасий

Мать: (Еринова) Клавдия Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Леонид Степанович

Рождение ребёнка
02.02.1973

Сын: Кокорин Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Кокорин Леонид Степанович

Рождение ребёнка
04.10.1979

Дочь: Бутакова (Кокорина) Алена Леонидовна

Отец ребёнка: Кокорин Леонид Степанович

Смерть
19.04.2012
Причина смерти: Инсульт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.