Чижов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижов Василий Яковлевич

Чижов Василий Яковлевич

Место рождения

Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
25.01.1880

Жена: Чижова Юлиания Федотовна

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.10.1880

Дочь: Чижова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Чижова Юлиания Федотовна

Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.