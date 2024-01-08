Чижов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1880
Жена: Чижова Юлиания Федотовна
Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.10.1880
Дочь: Чижова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Чижова Юлиания Федотовна
Смерть
Неизвестно