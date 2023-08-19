Калинина Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина Неизвестно Неизвестно

Калинина Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Перфил

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Калинин Федор Перфилов сын

Отец ребёнка: Калинин Перфил

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1745

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