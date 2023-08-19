Калинина Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Перфил
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Калинин Федор Перфилов сын
Отец ребёнка: Калинин Перфил
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1745