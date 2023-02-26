Аграфена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сидор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Калина Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
22.01.1854
Сын: Игнатий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно