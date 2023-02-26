Аграфена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сидор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Калина Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1854

Сын: Игнатий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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