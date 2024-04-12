Александр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1909
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Ильинская церковь, Черма 26.02.1909 Калихновщины Василий Александрович Калихновщины отец крестьянин Александр Андреевич Калихновщины мать жена Ксения Степановна Верхоляне крестьянин Илья Андреевич К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Степановна
Смерть
Неизвестно