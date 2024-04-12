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Александр Андреевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1909

Сын: Василий Александрович

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 26.02.1909 Калихновщины Василий Александрович Калихновщины отец крестьянин Александр Андреевич Калихновщины мать жена Ксения Степановна Верхоляне крестьянин Илья Андреевич К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Степановна

Смерть
Неизвестно
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