Мусихин Анцыферко Козьмин
Место рождениядер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1668
Отец: Мусихин Козьма (Коземка) Агеев
Мать: не указана
дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Леонтьева
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Ирина Анциферова
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Леонтьева
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710