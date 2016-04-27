Суспицына (Черных) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Черных Сергей
Мать: Черных Наталья
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Чичерова Валентина
Отец ребёнка: Суспицын Иван
Рождение ребёнка
20.?.1930
Дочь: Соловьева Мария
Отец ребёнка: Суспицын Иван
Село Мелеховое
Рождение ребёнка
13.08.1934
Сын: Суспицын Василий
Отец ребёнка: Суспицын Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суспицын Иван
Смерть
Неизвестно