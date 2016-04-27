Суспицына (Черных) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суспицына (Черных) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Черных Сергей

Мать: Черных Наталья

Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Чичерова Валентина

Отец ребёнка: Суспицын Иван

Рождение ребёнка
20.?.1930

Дочь: Соловьева Мария

Отец ребёнка: Суспицын Иван

Село Мелеховое
Рождение ребёнка
13.08.1934

Сын: Суспицын Василий

Отец ребёнка: Суспицын Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суспицын Иван

Смерть
Неизвестно
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