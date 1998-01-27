Станова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1905
Дата смерти27.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Станов Николай Никитич
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1998