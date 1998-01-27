Станова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станова Анна Васильевна

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Место рождения

Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.12.1905

Дата смерти

27.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Станов Николай Никитич

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станов Николай Никитич

Смерть
27.01.1998
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