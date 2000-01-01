Стрельников Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Иван Данилович

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Место рождения

Новгородской земли Деревская пятина Влажинский погост деревни Гдал

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Данила Степанович

Мать: не указана

Новгородской земли Деревская пятина Влажинский погост деревни Гдал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород Гончарный (Людин) конец
Смерть
Неизвестно
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