Семёнова (Васильева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Васильева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1901

Дочь: Клавдия Анисимовна

Отец ребёнка: Семёнов Анисим

Рождение ребёнка
Около ?.09.1905

Дочь: Софья Анисимовна

Отец ребёнка: Семёнов Анисим

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1916

Сын: Семёнов Николай Анисимович

Отец ребёнка: Семёнов Анисим

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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