Семёнова (Васильева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: Клавдия Анисимовна
Отец ребёнка: Семёнов Анисим
Рождение ребёнка
Около ?.09.1905
Дочь: Софья Анисимовна
Отец ребёнка: Семёнов Анисим
Рождение ребёнка
22.04.1916
Сын: Семёнов Николай Анисимович
Отец ребёнка: Семёнов Анисим
Смерть
Неизвестно