Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Покрышкин Матвей Харлампиев
Отец ребёнка: Покрышкин Харлампий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Покрышкин Павел Харлампиев
Отец ребёнка: Покрышкин Харлампий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Покрышкин Митрофан Харлампиев
Отец ребёнка: Покрышкин Харлампий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Покрышкин Тимофей Харлампиев
Отец ребёнка: Покрышкин Харлампий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858