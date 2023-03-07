Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Покрышкин Матвей Харлампиев

Отец ребёнка: Покрышкин Харлампий Егоров

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Покрышкин Павел Харлампиев

Отец ребёнка: Покрышкин Харлампий Егоров

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Покрышкин Митрофан Харлампиев

Отец ребёнка: Покрышкин Харлампий Егоров

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Покрышкин Тимофей Харлампиев

Отец ребёнка: Покрышкин Харлампий Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Харлампий Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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